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США могут наложить санкции на Казахстан из-за торговли людьми

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- Виктория Гунгер
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Так считает омбудсмен Эльвира Азимова, которая написала тревожное обращение к премьеру Мамину. Причина беспокойства - недавний доклад американского госдепа, впервые занесшего Казахстан в контрольный список по торговле людьми.

- Нахождение в контрольном списке или списке стран третьего уровня может повлечь со стороны США определенные санкции, в числе которых отказ от предоставления негуманитарной иностранной помощи, не связанной с торговлей, а также отказ в финансировании образовательных и культурных мероприятий обмена, - пояснила уполномоченная по правам человека.

Также, по словам Азимовой, республика может напороться на экономические и инвестиционные ограничения, инициированные международными финансовыми институтами.

К слову, американцы рекомендуют Казахстану тщательнее искать пострадавших от торговли людьми и принудительного труда, помогать пострадавшим от этого варварского явления иностранцам и, наконец, нормально расследовать такие преступления. Усилия властей РК заокеанские господа посчитали недостаточными, добавляют казахстанские СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/390772
Теги:
Казахстан, нарушения, США, торговля людьми, Кыргызстан, санкции
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