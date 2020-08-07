США могут наложить санкции на Казахстан из-за торговли людьми

Так считает омбудсмен Эльвира Азимова, которая написала тревожное обращение к премьеру Мамину. Причина беспокойства - недавний доклад американского госдепа, впервые занесшего Казахстан в контрольный список по торговле людьми.

- Нахождение в контрольном списке или списке стран третьего уровня может повлечь со стороны США определенные санкции, в числе которых отказ от предоставления негуманитарной иностранной помощи, не связанной с торговлей, а также отказ в финансировании образовательных и культурных мероприятий обмена, - пояснила уполномоченная по правам человека.

Также, по словам Азимовой, республика может напороться на экономические и инвестиционные ограничения, инициированные международными финансовыми институтами.

К слову, американцы рекомендуют Казахстану тщательнее искать пострадавших от торговли людьми и принудительного труда, помогать пострадавшим от этого варварского явления иностранцам и, наконец, нормально расследовать такие преступления. Усилия властей РК заокеанские господа посчитали недостаточными, добавляют казахстанские СМИ.