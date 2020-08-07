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Билл Гейтс заявил о надвигающемся мировом кризисе, страшнее коронавируса

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- Виктория Гунгер
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Мир в будущем может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге написал основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщает РБК.

Он отметил, что мир потряс глобальный кризис, который привел к трагическому количеству смертей, заставил людей бояться выходить из дома и вызвал такие экономические трудности, с которыми прошлым поколениям сталкиваться не приходилось.

- Он продолжает оказывать влияние на весь мир. Очевидно, я говорю о пандемии COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису - изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже, - написал Гейтс.

C начала года в интернете начали распространяться теории заговора, что Гейтс причастен к созданию коронавируса и намерен получить выгоду от разразившегося кризиса.

В частности, авторы теорий и те, кто их распространяет, считают, что основатель Microsoft хочет вживлять людям чипы под видом вакцинации. В качестве подтверждения они приводили выступление Гейтса в 2015 году, в ходе которого тот назвал появление вируса наибольшей угрозой для человечества.

Гейтс опровергал подобные конспирологические теории, и отмечал, что такие слухи трудно отрицать, "потому что это так глупо и странно". Он также отмечал, что подобные теории заговора могут усугубить ситуацию с заболеваемостью, так как из-за этого люди не будут доверять кампаниям по вакцинации и откажутся от введения препарата.

"Это комбинация из социальных сетей, которые распространяют волнующую информацию, и пандемии, из-за которой люди во всем неуверены и хотят получить простое объяснение происходящего", - рассказывал основатель Microsoft.

Гейтс известен своими взглядами на экологические проблемы и заявлениями об угрозе глобального потепления. Он пожертвовал значительную часть своего состояния на различные экологические цели.


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URL: https://www.vb.kg/390774
Теги:
погода, стихийные бедствия, США, штормовое предупреждение, экология, Кыргызстан
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