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Доцент Василий Плоских: Затопленный Иссык-Кулем дворец Тимура станет музеем

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- Александр Тузов
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Как сообщил VB.KG один из руководителей археологических экспедиций КРСУ, доцент кафедры истории и культурологии Василий Плоских, на нынешней неделе резко активизировалась давняя подготовительная работа по созданию музейного комплекса у затопленного водами Иссык-Куля сооружений конца XIV-XV веков, связанных с именем великого завоевателя евразийских земель и создателя огромной империи эмира Тимура.

Василий Плоских напоминает, что в последней четверти XIV века берега озера Иссык-Куль не раз были свидетелями походов Тимурленга - Тамерлана европейских летописей. В первый раз Тимур прошел здесь в 1375 году, а затем в 1383 году и 1390 году. Некий "город Иссык-Куль" несколько раз упоминается в истории походов Тимура, но без указания местоположения.

О временах Тимура сохранилось важное письменное свидетельство, которое помогло установить назначение одной из построек, их остатки обнаружили на дне Иссык-Куля подводные археологи.

Историк ибн Арабшах (1389-1450) - автор сочинения о Тимурленге. В этом сочинении - сведения о том, что, очевидно, на рубеже XIV-XV веков (Тимур оконча¬тельно завоевал Иссык-Кульскую котловину в 1399 году) на озере Иссык-Куль существовал значительный остров, а на нем "малое жилище", куда Тимур отправлял захваченных в походах пленников. Туда же он ссылал своих провинившихся приближенных.

- Есть версия, что сам Тимур иногда находил себе на острове тихое убежище, отдыхая от постоянных войн, – подчеркивает Василий Плоских.

Археологи давно сделали вывод: остров Тимура находился у нынешнего полуострова Вали Котика, сейчас это часть территории пансионата "Чайка" у села Сары-Ой (местность Чон-Кой-Су) на северном побережье Иссык-Куля. Судя по ввсему, место, на котором находятся подводные развалины, было тем островом, на котором Тимур держал своих пленников, а позднее это было убежище одного из тимуридских правителей. Предполагают, что этот остров оказался под водой в результате катастрофического землетрясения.

Топография здесь вообще необычная: еще полвека назад соседний с подводными развалинами нынешний полуостров Вали Котика был островом, о когда озеро интенсивно стало мелеть, остров и превратился в полуостров.

На ближайшей к полуострову материковой части пансионата "Чайка" имеется небольшой естественый водоем значительной глубины. Иногда его называют "Торфяное озерцо". Будет очень жаль, в это не хочется верить, если "при благоустройстве пансионата" кто-нибудь захочет это озерцо уничтожить. (Кстати, удивительное совпадение: примерно на меридиане острова Тимура у противоположного берега Иссык-Куля находится довольно крупный остров Лебяжий, а неподалеку от Лебяжьего узким перешейком от глади Иссык-Куля отделено знаменитое небольшое Соленое, или Мертвое озеро.)

По сведениям археологов КРСУ, еще в начале 1920-х годов это Торфяное озерцо соединялось проливом с основной площадью Иссык-Куля и "представляло собой бухту, где укрывались рыбаки во время штормовой погоды".

В направлении с севера на юг от полуострова Вали Котика проходит длинная (до 1 километра) подводная отмель, ширина которой у берега достигает 215 метров. По мере удаления в озеро она вначале несколько сужается, а затем опять расширяется.

С восточной стороны отмель во многих местах имеет крутые склоны (высотой до 6 метров), спускающиеся в залив, наибольшая глубина которого достигает 30 метов. У подножия отмель покрыта густыми зарослями водорослей. С западной стороны она имеет пологие склоны, постепенно снижающиеся и плавно переходящие в дно залива, глубина которого достигает 20 меторв. С этой стороны отмель также покрыта водорослями. Рельеф ее неровный, с впадинами и возвышениями, глубина колеблется от 1,5 до 4 метров.

На поверхности отмели встречается множество в беспорядке лежащего обожженного кирпича разных размеров (25×25×4 см, 25×25×5 см, 26×26×5 см, 26×26×6 см и 27×27×5 см). На большинстве кирпичей на одной из сторон сохранились следы от пальцев.

Постройки, сложенные из кирпича подобных размеров, известны при раскопках археологических памятников в Чуйской долине и датируются X-XII вв.

Здесь же найдено несколько десятков кирпичей размерами 27×13×5 см, 25×11×4,5 см, 26,5×13×4,5 см, а также 18×12×4 см и 19×13×4,5 см, торцовая часть последних покрыта глазурью зеленого цвета.

Многочисленную группу составляют фрагменты гончарных водопроводных труб, которые разбросаны по отмели. Трассу, по которой были проложены эти трубы, водолазам обнаружить пока не удалось.

- Поиски продолжаются, археологов ждут новые удивительные находки! Подводный памятник мирового значения должен быть музеефицирован, - настаивают Василий Плоских и другие археологи Кыргызстана.

Другие эксклюзивные подробности о предполагаемой музеефикации острова Тимура читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 7 августа.


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URL: https://www.vb.kg/390785
Теги:
Иссык-Кульская область, археология, КРСУ, Иссык-Куль, пансионат, исторический музей
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