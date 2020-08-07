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Мигранты из Узбекистана поставили в пример работу кыргызстанских властей

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- Бакыт Басарбек
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Мигранты из Узбекистана, которые застряли на границе России и Казахстана, выразили недовольство своей власти. Их видеоообращение появилось в соцсетях.

По их словам, им обещали, что всех вывезут на родину до августа, но ситуация для них не поменялась.

"Кыргызские власти смогли увезти отсюда около 2 тысяч своих граждан. Да, наших граждан тоже вывезли, но не всех. Что делают наши 250 депутатов? Наш президент обещал нас вывезти до августа, но мы до сих пор здесь. Вон кыргызы какие счастливые, что едут на родину.

Неужели вы не можете договориться с Казахстаном? Тогда попросите кыргызские власти вам подсказать как это сделать", - посоветовал один из мигрантов из Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/390786
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
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