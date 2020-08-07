Погода
$ 76.83 - 22.01
€ 89.35 - 90.85

На территории СЭЗ Бишкек обнаружена майнинг-ферма

477  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории СЭЗ Бишкека сотрудники ГСБЭП обнаружили крупную майнинг-ферму. Сейчас идет расследование и устанавливаются должностные лица при покровительстве которых, работал данный объект.

6 августа текущего года сотрудниками ГСБЭП при ПКР, в рамках досудебного производства зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 ч.1 УК КР на охраняемой территории СЭЗ Бишкек обнаружен ангар, специально оборудованный под "майнинг ферму" по добыче цифровых денег, а именно созданию криптоволют (биткойнов).

Так, на основании постановления следственного судьи был произведен санкционированный обыск указанного помещения "ангара", где на момент осмотра были обнаружены функционирующие майнинг-системы, которые были подключены к сетям электрической энергии и интернет.

В настоящее время в ходе осуществления досудебного производства устанавливается круг причастных из числа руководящих лиц СЭЗ Бишкек, а также уполномоченных государственных органов оказывающих покровительство установленной майнинг-ферме. Устанавливается каким способом было завезено оборудование и на каких основаниях осуществлялось энергоснабжение указанной майнинг-фермы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390787
Теги:
СЭЗ, ГСБЭП, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  