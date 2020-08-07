На территории СЭЗ Бишкек обнаружена майнинг-ферма

На территории СЭЗ Бишкека сотрудники ГСБЭП обнаружили крупную майнинг-ферму. Сейчас идет расследование и устанавливаются должностные лица при покровительстве которых, работал данный объект.

6 августа текущего года сотрудниками ГСБЭП при ПКР, в рамках досудебного производства зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 ч.1 УК КР на охраняемой территории СЭЗ Бишкек обнаружен ангар, специально оборудованный под "майнинг ферму" по добыче цифровых денег, а именно созданию криптоволют (биткойнов).

Так, на основании постановления следственного судьи был произведен санкционированный обыск указанного помещения "ангара", где на момент осмотра были обнаружены функционирующие майнинг-системы, которые были подключены к сетям электрической энергии и интернет.

В настоящее время в ходе осуществления досудебного производства устанавливается круг причастных из числа руководящих лиц СЭЗ Бишкек, а также уполномоченных государственных органов оказывающих покровительство установленной майнинг-ферме. Устанавливается каким способом было завезено оборудование и на каких основаниях осуществлялось энергоснабжение указанной майнинг-фермы.