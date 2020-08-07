Крупнейшую в истории страны нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории, сообщает Tengrinews.kz.

Так, 27 июля сотрудники КНБ задержали двух казахстанцев, организовавших в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях.

- В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 килограммов готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на черном рынке стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 миллиарда тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 килограммов наркотиков, - рассказали в КНБ.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

- Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона, - добавили в КНБ.