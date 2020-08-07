На рыболовном участке южного побережья Иссык-Куля собрали 3 тонны мусора

В рамках мероприятий по сохранению рыбных запасов эндемичных видов рыб озера Иссык-Куль сотрудники Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" ГАООС и ЛХ совместно с Общественным фондом чистый "Иссык-Куль" провели подводную и прибрежную очистку рыболовных участков на южном побережье от наносов и бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.

Не смотря на неблагоприятные погодные условия в результате проведенных работ с водной поверхности собрано более 100 бесхозных рыболовных сетей разных размеров. Общая длина превышает 10 км.

"Низкая цена и широкая доступность сетей приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после окончания вылова. Брошенные сети представляют опасность для перелетных птиц и других обитателей озера", - отмечает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Кроме того, очищена и убрана подводная и прибрежная зона озера Иссык-Куль от мусора, твердо-бытовых и других отходов. В итоге было собрано более 3 тонн различного мусора. Собранный мусор был сдан на вторичную переработку в ОсОО "Ихсан экогрупп" в г. Балыкчы.

"Такие мероприятия по подготовке и проведению летнего туристического сезона проводятся ежегодно согласно утвержденному плану директора ГАООС и ЛХ Мирслава Аманкулова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.