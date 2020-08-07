ГСИН: Начальник медико-санитарной части ИК №1 задержан с 2,9 кг конопли

Пресечена попытка проноса наркотических средств в колонию. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

7 августа утром примерно в 9:50 часов в контрольно-пропускном пункте учреждения №1 сотрудниками службы внутренних расследований ГСИН и оперативными сотрудниками учреждения с подозрением были проверены сумки начальника медико-санитарной части учреждения №1 Т.З.

При проверке сумок, внутри были обнаружены вещества со специфическим запахом конопли, зеленого цвета, примерный вес которых составил 2 кг 975 гр.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации за №02-861-2020-000008. В настоящее время следственной службой ГСИН проводятся следственные мероприятия.