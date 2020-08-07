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Кыргызский борец Муслим Евлоев убит в ходе контртеррористической операции

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- Екатерина Улитина
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Чемпион Азии по вольной борьбе 25-летний Муслим Евлоев, который выступал за Кыргызстан, убит в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что во время этой операции были уничтожены два вооруженных бандита. По предварительной информации, один из погибших оказался известным спортсменом, который попытался оказать сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем.

- Во время спецоперации член бандподполья попытался оказать сопротивление сотрудникам и был уничтожен. По предварительным результатам опознания, погибший - 25-летний Муслим Евлоев, - цитирует источник издание.

Муслим Евлоев выступал за Кыргызстан. Боец за свою карьеру заработал три золотые и одну серебряную медаль на различных соревнованиях. В 2018 году стал чемпионам Азии по вольной борьбе.

Напомним, контртеррористическая операция прошла в Назнани и селе Сагопши в Ингушетии. Был задержан один член бандподполья и двое уничтожены. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики готовили теракты на территории республики. Во время обысков обнаружены оружие и взрывное устройство.


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URL: https://www.vb.kg/390796
Теги:
борьба, убийство, терроризм, Кыргызстан
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