Кожоналиев: Атамбаеву за убийство спецназовца могут дать и пожизненный срок

Сегодня прошел ровно год со дня кой-ташских событий, которые кардинально изменили судьбу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В огне тех событий, как мы помним, погиб сотрудник ГКНБ, а глава Чуйского ГУВД получил тяжелое ранение. И хоть прошло достаточно времени, но до сих пор не утихают споры насколько законно на тот момент действовали сотрудники правоохранительных органов, которые должны были обеспечить привод бывшего главы государства в следственные органы.

Этот вопрос был адресован экс-военному прокурору Кыргызстана и экс-заместителю министра нацбезопасности Кубатбеку Кожоналиеву, который высказал свое экспертное мнение по тем событиям.

- Атамбаев просто на просто игнорировал вызовы к следователю, окружил себя людьми. Если посмотреть на события, которые происходили в бытность его президентом, то он очень многих обвинял в том, что люди не подчиняются законам. Вот недавно я послушал интервью его сына, в котором промелькнула очень интересная мысль, что Атамбаев дескать помог одному из своих соратников избежать уголовной ответственности, хотя на тот момент он являлся президентом и не имел никакого права вмешиваться в дела суда. Это говорит его сын, которому, наверное, больше известно. Из этого можно допустить мысль, что он вмешивался в деятельность судов. Тому подтверждением служит деятельность небезызвестного Манаса Арабаева. Кроме этого, все кто его мало-мальски критиковали были подвержены политическим гонениям. Вот этот поэт со слабым зрением, общественные деятели, Нарын Айып, Чолпон Джакупова и другие. Я думаю, что это был закономерный итог его деятельности. Если бы он ставил верховенство закона выше всего, то он бы подчинился бы. Помню как в своё время, когда я учился на юрфаке преподаватели говорили, что даже Владимир Ленин будучи вызванным в суд добровольно приходил. Это говорит о том, что все мы должны быть законопослушными. Силовые структуры при обеспечении привода гражданина Атамбаева соблюли все процедуры, которые прописаны в УПК КР. Несколько раз была доставлена повестка, потом было поручено оперативным структурам обеспечить его привод. На тот момент гражданин Атамбаев находился в статусе свидетеля. Соответственно неявка без уважительных причин даёт право следственным органам обеспечить его явку, - отметил он.

Экс-военный прокурор напомнил из своей следственной практики, что бывали случаи, когда тот или иной участник процесса препятствовал установлению истине.

- В этом случае закон разрешает применять принудительные меры, и ситуация в Кой-Таше является как раз такой. Атамбаев не подчинился законным требованиям следственных органов. Участвуя в работе Госкомиссии нам дали возможность ознакомится с документами, имеющими гриф секретности. Так как я давал подписку о неразглашении, то могу только сказать в общих чертах. Ничего хорошего, приготовив камни и оружие, он не готовил. Из собранных документов стало очевидно, что гражданин Атамбаев не собирался быть законопослушным гражданином. Соответственно выполнять требования наших органов и судов. Также хочется выразить соболезнования близким нашего товарища, который погиб при исполнении. В мирное время потерять бойца и тем более руководителя нелепо. Как следователь я вам могу сказать, что перед этими событиями Атамбаев неоднократно говорил, что он будет применять оружие и что у него есть наградное оружие. Также было озвучено в СМИ информация о том, что по заключению экспертизы имеются следы применения оружия Атамбаева на одежде погибшего Ниязбекова, - сказал Кожоналиев.

Более полное интервью экс-военного прокурора Кубатбека Кожоналиева смотрите в нашем видеоролике: