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Наградили врачей-соотечественников из России и Турции, помогавших КР

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- Виктория Гунгер
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Врачей-соотечественников, прибывших из России и Турции, наградили за борьбу с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

Торжественная церемония вручения ведомственных наград прошла в МИД.

Медики-соотечественники прибыли в КР для оказания помощи медицинским учреждениям в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Награды вручил глава ведомства Чингиз Айдарбеков.

Министр отметил неоценимый вклад врачей в борьбе против вирусной пандемии и высоко оценил оказанную им профессиональную консультативную помощь.

- В разгар пандемии вы трудились на самых сложных участках, оказав медицинскую помощь более 3 тысячам человек, спасая жизни тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Все вы работали в красной зоне, но кроме клинического лечения продолжали делиться опытом и знаниями, обучая и вдохновляя местных врачей на семинарах и лекциях. Несомненно, Вы герои современности, - сказал Айдарбеков.

Так, за добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи в здравоохранении юбилейной медалью "75 лет МИД КР" награждены 7 человек. За самоотверженный труд и вклад в борьбе с пандемией коронавируса объявлена благодарность МИД 31 врачу.


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URL: https://www.vb.kg/390804
Теги:
МИД, награда, Россия, Турция, Кыргызстан, медики
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