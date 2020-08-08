В России признают необходимость в трудовых мигрантах

Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап" (проект "Единой России", направленный на кадровое обновление партийных рядов).

Как отметил Дмитрий Медведев, все вопросы по организации производства, услуг, труда нельзя решить только за счет россиян, и поэтому очень важна роль трудовых мигрантов. Однако задача государства состоит в том, чтобы не только обеспечить работой граждан своей страны, но и придерживаться правильной линии по предоставлению условий труда.

"Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан, - подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ - Это уже очень тонкая грань, которая может быть и предметом политического обсуждения".

"Задача любого государства и задача нашей партии - обеспечить работой граждан своей страны", - заявил Дмитрий Медведев.

Он призвал подумать о совершенствовании законодательства, в плане обеспечения должной ответственность тех, кто нанимает иностранцев на работу в России.

Эту же тему зампредСовбеза поднимал несколькими днями ранее на совещании "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса". Тогда он сообщил, что экспертное сообщество России обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в ней. Речь идет о том, чтобы разрешать гражданину другой страны въезжать в РФ, только если от российского работодателя будет получено "недвусмысленное подтверждение его трудоустройства".

По словам Медведева, около 40 процентов мигрантов, которые не смогли в период пандемии покинуть России, лишились работы, и это может способствовать росту криминала.

Согласно исследованию "Экономическое положение населения в период постпандемии", проведенного Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, более 60 процентов россиян ожидают ухудшения своего семейного благосостояния в течение 2020 года.