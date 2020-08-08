Горечь чужого зерна. Почему кыргызстанцы вынуждены покупать импорт?

В стране уже давно закрыты предприятия по производству различных круп. Кыргызстанцы вынуждены покупать импортную продукцию. Бюджет республики из–за этого ежегодно теряет сотни миллионов сомов, а главное, все это импортное изобилие может кончиться в один момент.

Видит око, да...

За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно обойти пару крупных рынков и несколько магазинов. К примеру, на Орто–Сайском торгово–рыночном комплексе килограмм пшенки можно купить за 100 - 110 сомов, кило гречки обойдется в 120 - 130 сомов, манку можно приобрести примерно за такую же цену.

Но у продавцов круп очередей не бывает. Во–первых, эта продукция недешевая, а во–вторых, ее качество оставляет желать лучшего.

На прошлой неделе корреспондент "ВБ" купил килограмм гречки и сильно потом пожалел об этом. Три раза промывал коричневые зерна, а вода все равно оставалась мутной, к тому же не удалось избавиться от неприятного запаха.

Сомнений не оставалось: залежалый товар. И ведь никуда не пойдешь - не пожалуешься. Общества по защите прав потребителей давно стали общественными организациями, теперь их никто не боится. Сильно урезаны в правах санэпидемстанции. Сотрудники этой госструктуры имеют право проверять только жалобы покупателей, проводить рейды по проверке качества продукции на базарах, как практиковалось раньше, теперь им запрещено на законодательном уровне. Санитарные врачи на рынках также находятся в полуспящем состоянии. Залежавшуюся, дурнопахнущую продукцию часто можно увидеть даже невооруженным взглядом, но контролеры, то есть сотрудники фитосанитарных инспекций, на эти факты не реагируют. А безнаказанность, известное дело, провоцирует еще большие нарушения.

В магазинах свои особенности. На прилавках сколько хочешь круп в небольших 400–граммовых пакетиках. Однако цены на них в супермаркетах - запредельные. Пакетик гречки в среднем стоит 85 сомов, манки - 65, пшена - 75. На большую семью 400–граммового пакетика не хватит, следовательно, нужно брать 800 граммов, а это уже бьет по карману.

Необходимо отметить, что все красиво упакованные каши импортные: российские, казахстанские, в последнее время стала появляться турецкая продукция.

Наш корреспондент ознакомился с ассортиментом круп в одном навороченном супермаркете и ни разу не увидел пакетик с надписью made in Kyrgyzstan. Да, заграница и в этом деле нас задавила!

Что имели - разорили

До 1991 года действовали семь мукомольных предприятий, при каждом из них были так называемые крупяные цеха. К примеру, на мукомольном комбинате города Кара–Балты (ныне ОАО "Дан") ежегодно производили 60 тонн различных круп: кукурузную, перловую, ячневую, овсяную и т.д. Этой продукции хватало для обеспечения калорийной продукцией всех детсадов, школ, больниц, исправительных учреждений Чуйской области. А в магазинах каши местного производства стоили копейки.

Колхозы–совхозы с удовольствием отвозили пшеницу и другие зерновые культуры на мелькомбинаты. Это был гарантированный сбыт урожая.

На юге действовали мелькомбинаты в Оше, Джалал–Абаде, Кара–Суу. Да практически в каждой области производились крупы. Но особенно славилась в этом плане Иссык–Кульская область. Местные колхозы и совхозы выращивали до 30 тысячи тонн гречихи в год. Эта продукция пользовалась огромным спросом во всех республиках Советского Союза. Теперь ни один иссыккульский фермер не выращивает эту культуру. А зачем? В магазинах полно импортной гречки. А каково ее качество? Да никого из коммерсантов этот вопрос никогда особо не интересовал. "Пипл (то есть люди) все схавает" (простите за неформальную лексику).

Не всегда, но часто коммерсанты завозят продукцию с истекшим сроком годости. Действуют они при этом смело, решительно. А чего им бояться? На нашей границе никто этот груз проверять не будет.

Теперь еще один немаловажный нюанс: из одной тонны переработанной пшеницы попутно получается примерно 200 килограммов отрубей, которые необходимы в рационе скота. Без него крестьяне не могут получить больших привесов мяса и солидных надоев молока. Но из–за отсутствия собственной зернообрабатывающей отрасли наши буренки и овечки отрубей практически не видят, сидят в лучшем случае на сене, но чаще всего - на подножном корме. В результате надои молока в Кыргызстане самые низкие во всем СНГ.

Возродим крестьянские союзы

Друзья по Содружеству оказались более прозорливыми и не стали истреблять собственную зерноперерабатывающую отрасль. В Казахстане, Узбекистане, России не исчез ни один мелькомбинат или цех по производству круп. Более того, все предприятия в ближнем зарубежье модернизируются, укрупняются, это уже давно приносит нашим партнерам по СНГ солидную прибыль. Судите сами: крупяные предприятия отчисляют российской казне в общей сложности два–три миллиарда рублей ежегодно. Казахстанские аналогичные комбинаты переводят в бюджет тоже солидные суммы. А главное, цены на крупы во многих странах мира в полтора–два раза ниже, чем в Кыргызстане.

Теперь нашим чиновникам для полного самообеспечения страны хлебом и крупами необходимо приложить героические усилия. Во– первых, заинтересовать крестьян в выращивании пшеницы. В прошлом году мы получили всего лишь 610 тысяч тонн зерна этой культуры, а нужно минимум миллион тонн. Кстати, в этом году планируем засыпать в амбары всего лишь 680 тысяч тонн. Следовательно, опять будем вынуждены идти на поклон к соседям.

Допустим, в обозримом будущем мы сполна сможем обеспечить себя зерном. А как это сделать, если почти все профильные предприятия давно приватизированы и сегодня практически не занимаются выпуском питательной продукции?

Ответ напрашивается сам собой. Необходимо создавать крупяные агрохолдинги или крестьянские союзы. Большие группы фермеров могли бы объединяться и заключать договоры с крупяными предприятиями на производство продукции.

Утопия? Для нас пока да. Но в России, Казахстане подобные предприятия действуют давно и успешно. А в США, Японии, Германии крестьянские союзы сами приобретают оборудование для производства круп и спокойно выпускают в течение года нужную всем продукцию.

Есть и другая сторона у этой проблемы. Зерно и муку из Казахстана завозят наши предприниматели, у которых имеются покровители в высоких кабинетах. Недаром же Жогорку Кенеш иногда увеличивает таможенные пошлины на ввоз сырья, а иногда понижает. Как скажут коммерсанты со своими покровителями, такое постановление и будет принято парламентариями. И поэтому коммерсанты не заинтересованы в том, чтобы наши фермеры обеспечивали сполна свою страну хлебом и крупой.

Кстати, говорят, Казахстан в нынешнем году определил Кыргызстану квоту на поставку зерна пшеницы только в объеме 40 тысяч тонн, а нам нужно, как минимум, 400 тысяч. Значит, как утверждают специалисты аграрной отрасли, будут иметь место нелегальные поставки зерна. О производстве отечественных круп, следовательно, пока не может идти и речи.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"