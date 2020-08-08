Барды поменяли Иссык–Куль на Алтай

В середине августа должен был пройти фестиваль городской и бардовской песни на Иссык–Куле, в Тамге.

Он обещал быть представительным, ожидался приезд исполнителей из близлежащих стран, россиян. В это время на Иссык–Куле всегда много отдыхающих, а значит, недостатка в зрителях не было бы. Но в связи со сложившейся ситуацией из–за распространения коронавирусной инфекции организаторами было решено перенести фестиваль на сентябрь, и, скорее всего, он пройдет в России, на Алтае.

Наши исполнители тоже готовятся к поездке.

И если заболеваемость пойдет на спад, то откроют границы. И кыргызстанцы обязательно примут в нем участие.