Жээнбеков: Мы принимаем все меры, чтобы быть готовыми ко второй волне

Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" рассказал как идет подготовка в Кыргызстане к вероятной второй волне заражения. По его словам, этот вопрос постоянно обсуждается с членами правительства.

"Одно из таких важнейших дел - обеспечение дополнительными местами больницы регионов. По информации правительства, в настоящее время ведутся работы на 12 объектах.

В 9 больницах, расположенных в регионах, проводится капитальный ремонт. С какой целью мы это делаем? Недавно глава ВОЗ открыто заявил, что никто не может точно предугадать, когда планета будет избавлена от этой инфекции. Даже после изобретения вакцины человечество должно быть готово к различным ситуациям по распространению инфекции.

Мы принимаем меры для того, чтобы быть готовыми к возможной второй волне инфекции, о которой предупреждают.

Раньше многие койко-места были ликвидированы, хорошие больницы и здания медицинского назначения были закрыты на основании различных реформ и программ. Они не функционировали в течение 15, 20 лет. Мы проводим капитальный ремонт в этих зданиях, чтобы они могли работать, служить интересам населения.

В результате этой работы по всей республике будет создано более тысячи коек для пациентов. Как вы знаете, в Бишкеке дан старт строительству инфекционной больницы на 100 коек. Премьер-министр побывал в Оше, где начато строительство инфекционной больницы на 100 коек. В Нарыне приступили к строительству больницы на 70 мест.

Мы планируем завершить строительство всех этих объектов в максимально кратчайшие сроки, даны соответствующие поручения.

Вопрос с финансированием решен, оно будет финансировано из бюджета. Эти больницы обеспечат медицинским оборудованием, мебелью и всем необходимым. Правительство совместно с местными властями держит под контролем ход работы в данном направлении.

Я полностью осведомлен об этом. Недавно посетил Таласскую и Иссык-Кульскую области, побывал в Караколе, Чолпон-Ате, ознакомился с ходом работы, которая ведется в усиленном режиме.

Как я уже отмечал ранее, в городах и в областных центрах будут построены больницы нового типа, которые будут оказывать комплексные медицинские услуги населению.

Все это будет сделано для создания комфортных условий для наших граждан. Мы хотим создать условия, чтобы заболевший человек мог получить комплексные медицинские услуги в одном месте, а не разъезжать с одного конца города в другой, чтобы получить помощь. Это - желание всех кыргызстанцев.

Строительство таких больниц будет осуществляться по принципу государственно-частного партнерства. Есть инвесторы, которые хотят сотрудничать в этой сфере.

Если мы сейчас начнем работу, то есть инвесторы, которые готовы вложиться в строительство больницы, стоимостью до 100 миллионов долларов.

Есть предприниматели, готовые осуществить строительство по самой передовой технологии. Такие бизнесмены есть и у нас в стране.

Из-за отсутствия должного внимания, работа по принципу государственно-частного партнерства практически не проводилась. Сейчас мы стараемся реанимировать это сотрудничество.

Чем это будет отличаться? Тем, что эти больницы будут оснащены самыми передовыми технологиями. Нашим гражданам, у которых серьезные болезни, приходится отправляться на лечение в Турцию, в Россию. Но благодаря реализации данных планов у них появится возможность лечиться в своей стране.

Уже есть заинтересованные инвесторы. Я требую от местных органов власти, чтобы они проводили эффективную работу по данному вопросу. Инвесторы есть, средства есть. Надо только привлекать их и начать работу. Этот вопрос находится под моим контролем", - сказал глава государства.