Около 60 процентов населения Кыргызстана нуждаются в чистой питьевой воде. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, без чистой воды нельзя добиться укрепления здоровья населения, будет много болезней и больных. Там, где есть чистая вода, меньше и болезней. Все связано с водой и едой.

"Обеспечение населения чистой водой - одно из основных обещаний, данных мной во время президентских выборов. Сейчас я над этим работаю, надеюсь, до 2024 года включительно весь Кыргызстан будет обеспечен чистой водой.

По всей стране были определены 822 сел, не обеспеченных чистой водой, до этого были определены 615 сел. После было добавлено 207 сел.

За последние 3 года 107 сел были обеспечены чистой водой. К 2024 году нужно обеспечить еще 715 сел. На сегодня составлены списки 588 сел, определены источники финансирования на сумму 33 млрд сомов на грантовой основе и долгосрочные кредитные средства.

Помимо бюджетных средств, в реализацию проекта чистой воды привлекаются средства международных финансовых институтов.

При поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Евросоюза и Швейцарской Конфедерации в 20 городах реализуются крупные проекты на сумму 14 миллиардов 700 миллионов сомов.

Более 65 процентов этих средств предоставлены в виде грантов, а остальные– в качестве кредитов сроком на 15 лет под низкие проценты.

Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Катарский благотворительный фонд, фонды Ас-Сафа и Ас-Салам активно помогают в решении вопроса с обеспечением регионов чистой водой. Я лично встречался с их руководителями, во время беседы просил обратить внимание на проекты в сфере чистой воды, ирригации, строительства социальных объектов, ФАПов.

Напомню, что до 2014 года на решение проблемы с чистой водой из республиканского бюджета выделялось 25 миллионов сомов.

Позже сумма была увеличена до 50 миллионов. Если будем продолжать в таком же темпе, мы и за 100 лет не сможем добиться цели. Поэтому мы начали увеличивать финансирование. В 2018 году на сектор чистой воды было выделено 250 миллионов сомов, и мы намерены довести эту сумму до 500 млн. сомов.

Как я отметил выше, моя основная цель - обеспечить чистой водой все регионы Кыргызстана, и мы добьёмся этой цели. Это весьма важный вопрос, амбициозная крупная программа. Как бы ни было тяжело, мы ее реализуем до 2024 года. Всех кыргызстанцев обеспечим чистой водой.

Второй актуальный вопрос - у нас много земель, но из-за нехватки средств не решались вопросы, связанные с развитием ирригационной системы. Мы приняли программу по ирригации до 2026 года.

Наша цель - построить систему ирригации на таких землях, построить на них населенные пункты, создать рабочие места, где будет работать наша молодежь.

Это - крупная программа, национальный проект. Нам необходимо привлечь средства и на его реализацию. Реализовать его будет непросто, я это знаю. Будет очень непросто.

Тем не менее, мы приняли государственную программу развития ирригации до 2026 года. Она будет реализована в три этапа. 2 этапа будут реализованы во время моего президентства.

До 2024 года будет введен в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. В результате будут освоены 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Будет улучшено водоснабжение 46 тыс. га земли. За 2018–2019 годы по республике освоено 1364 га новых орошаемых земель. В этом году планируется освоить 1700 га новых орошаемых земель.

Особо хотел бы отметить ирригационные проекты, реализуемые в Баткенской области. Здесь особо остро стоит вопрос воды - и чистой питьевой, и поливной.

Когда я был министром сельского хозяйства, был запланирован крупный проект, реализация которого позже была приостановлена. Во время премьерства я был на этом объекте. Когда стал Президентом, дал поручение начать работу. Это - строительство дюкера "Максат" в Лейлекском районе. Осенью начнет работу. Проект будет запущен в 2023 году.

В приграничных районах появятся 1800 гектаров новых орошаемых земель. Земли будут переведены от насосной системы орошения к обычной.

Многие проекты реализуются в Баткенской области, так как поток миграции здесь большой. И вопросы по границе здесь часто возникают. И нет чистой воды. Необходимо строить социальные объекты. С целью удержания людей на местах, создания рабочих мест мы обращаем особое внимание вопросу ирригации. Будут реализованы все проекты, включенные в программу, не только в Баткене, но и во всех регионах республики", - сказал Жээнбеков.