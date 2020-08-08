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Жээнбеков о ФАПах: Чтобы восстановить их потребуются годы

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- Бакыт Басарбек
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Система здравоохранения годами оставалась вне поля зрения государства и разваливалась. В результате различных реформ были разрушены ФАПы и ликвидированы больницы. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, чтобы восстановить то, что разрушалось годами, потребуются годы.

"Это непростая задача. Мы совместно с исполнительной властью и органами местного самоуправления проводим постоянную работу в данном направлении.

В течение трех лет мы работаем над этой задачей, работа по восстановлению ФАПов была начата еще в бытность мою премьер-министром. Мы продолжим эту деятельность с помощью различных фондов, при поддержке государства. При встречах с инвесторами я всегда поднимаю вопрос о создании условий для жителей отдаленных высокогорных районов, нуждающихся в медицинской помощи.

Недавно я посетил Иссык-Кульскую область и встретился с медиками города Чолпон-Ата. Врач-ветеран Жекшенбек Кыргызбаев поднял наболевшие вопросы в этой сфере. Он сказал, что не будь этой пандемии, государство вряд ли вспомнило бы о врачах. К сожалению, следует признать, что это - горькая правда.

Была поднята проблема, связанная с утечкой кадров, в частности - молодежи. Действительно, сложно что-то говорить врачам, получающим 5000-7000 сомов. Это проблема накапливалась годами. Ее не решить за один год. Наша цель - повышение заработной платы и улучшение качества медобслуживания.

В течение 1,5 года готовились вопросы здравоохранения на рассмотрение Совета безопасности Кыргызской Республики, заседание которого должно было состояться в марте т. г. Однако из-за вспышки коронавируса этот вопрос был отложен.

По мере стабилизации ситуации мы вернемся к этому вопросу, создадим дополнительную рабочую группу. Обязательно рассмотрим вопрос о системе здравоохранения на заседании Совета безопасности и примем меры по исправлению ситуации в данном секторе", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/390820
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, строительство, Кыргызстан, больница
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