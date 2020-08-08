Жээнбеков: Основная цель цифровизации - ликвидация теневого оборота

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в своем интервью "Биринчи радио" затронул также тему и цифровизации страны.

По его словам, это поспособствует раскрытию теневой экономики, а вырученные средства будут направлены на повышение зарплат наших врачей.

"Как вам известно, этот год мы объявили Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Мы проведем цифровизацию всех сфер.

Основная цель цифровизации - ликвидация теневого оборота средств во всех сферах экономики, в том числе с сфере здравоохранения. За счет этого - повышение заработных плат учителей, медиков и других работников бюджетной сферы, особенно социальных работников за счет пополнения бюджета путем цифровизации.

Цифровизация требует времени. В нашей стране она началась поздно. Но сейчас мы уже видим результаты. Особый упор делается на ускорение цифровизации таможенной, налоговой и других сфер, откуда поступают средства.

Я не могу дать пустых обещаний, что сегодня-завтра поднимем зарплаты. Но чем быстрее мы внедрим цифровизацию, в зависимости от этого будут повышаться зарплаты. Ранее мы подняли зарплаты группы семейных врачей. Теперь мы начнем поднимать зарплаты тех, кто работает в стационарах. По этому вопросу дано поручение, работа идет, ведется поиск возможных путей. Мы это сделаем обязательно", - сказал он.