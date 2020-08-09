Мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы - врач-диетолог

При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, сообщает РИА Новости.

По мнению кандидата медицинских наук, врач-диетолога Инны Кононенко, все в нашем организме практически состоит из белка.

- У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться, - пояснила она.

Кононенко обратила внимание на два показателя изнашиваемости организма.

- Первый - толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Из-за того, что вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов. Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться, - подчеркнула медик.

Второй маркер старения - работа митохондрий. Специалист называет их "энергетическими станциями" клеток.

- У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить, - рассказала Кононенко.

По ее словам, при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.