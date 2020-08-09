Погода
$ 77.16 - 77.50
€ 90.35 - 91.67

Мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы - врач-диетолог

329  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, сообщает РИА Новости.

По мнению кандидата медицинских наук, врач-диетолога Инны Кононенко, все в нашем организме практически состоит из белка.

- У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться, - пояснила она.

Кононенко обратила внимание на два показателя изнашиваемости организма.

- Первый - толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Из-за того, что вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов. Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться, - подчеркнула медик.

Второй маркер старения - работа митохондрий. Специалист называет их "энергетическими станциями" клеток.

- У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить, - рассказала Кононенко.

По ее словам, при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390826
Теги:
мясо-молочная продукция, Россия, Кыргызстан, здоровье, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  