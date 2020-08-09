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Кыргызстан активизирует участие в Евразийских техплатформах

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- Евгений Денисенко
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Евразийская экономическая комиссия намерена усилить работу по реализации проектов, заложенных в Евразийских техплатформах. Об этом заявил член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян, под председательством которого на площадке Комиссии состоялся III Съезд Евразийских технологических платформ.

Целью функционирования евразийских технологических платформ, обеспечивающих кооперацию в научно-технической и инновационной сферах, является повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных организаций) на основе объединения потенциалов государств-союзников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. Это необходимо для стимулирования взаимовыгодного инновационного развития национальных промышленных комплексов, создания центров компетенции в странах ЕАЭС, формирования экономики будущего, постоянного технологического обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности.

Как напомнил Камалян, 2020 год обозначен главами государств Союза как качественно новый этап – переход от периода становления объединения к началу реализации масштабной практической интеграционной повестки, запуску значимых кооперационных проектов, способных стать символами евразийской интеграции. Именно для воплощения таких масштабных задач Комиссия создала институт евразийских технологических платформ.

Утверждено Положение о финансировании, разработке и реализации межгосударственных программ и проектов. При этом техплатформы наделены уникальным правом вносить инициативы по их разработке и реализации.

Всего создано уже 16 различных техплатформ в различных сферах - от космоса до сельского хозяйства. В рамках одной из них сейчас инициирована первая Межгоспрограмма ЕАЭС в сфере космических услуг. В середине июля глобальный кооперационный проект стран евразийской "пятерки в области предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) был одобрен вице-премьерами стран Союза.

Программу намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Она предполагает создание группировки спутников стран ЕАЭС. "Межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран ЕАЭС. И -привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами. В итоге будет получен значительно больший общий результат, доступный всем участникам Межгоспрограммы", - подчеркнули в ЕЭК.

Говоря в целом о техплатформах, Артак Камалян отметил, что их механизм в принципе эффективен, однако определенные сложности возникают в связи с тем, что под хорошие идеи – инновационные и научно обоснованные - не всегда просто найти необходимое финансирование. Это мешает двигаться вперед. "В этом смысле мы будем работать, и изыскивать источники финансирования для подобных проектов", - пообещал министр.

Участники встречи, представляющие все страны ЕАЭС, рассказали о своих проектах и проблемах, поделились мнениями относительно того, как могла бы помочь в их урегулировании ЕЭК. И поддержали призыв приступить к активной работе по приоритетным отраслям промышленного сотрудничества Союза, вносить на рассмотрение Комиссии новые предложения по программам и проектам, которые, как и уже разработанные, будут иметь интегрирующее начало.

"В целом настрой участников оптимистичный. Мы будем такие встречи проводить на регулярной основе. Это необходимо, чтобы оперативно решать вопросы и двигаться вперед", - резюмироввал Артак Камалян.


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URL: https://www.vb.kg/390833
Теги:
Россия, СНГ, ЕАЭС, Кыргызстан
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