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Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей - психолог

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- Виктория Гунгер
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Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений, сообщает РИА Новости.

Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в интервью клинический психолог Артур Гараганов.

Молодые родители позволяют детям играть в игры на планшетах и смартфонах с раннего детства, что вызывает недоумение у старшего поколения, которое не видит в этом занятии никакой пользы. Однако волнения по этому поводу не имеют под собой реальных оснований, считает Артур Гараганов. Он уверяет, что дети должны играть в современные игры, чтобы не быть оторванными от нынешних реалий.

Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон, - рассказал психолог.

Игры на планшетах и смартфонах могут быть полезны не только самым маленьким, но и школьникам. Артур Гараганов считает, что виртуальные развлечения могут помочь в будущем стать востребованным специалистом в сфере высоких технологий и IT.

Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами, - заключил психолог.

При этом Артур Гараганов особенно отметил, что игры не гарантированно ведут к положительному результату. Строить развитие маленького ребенка или обучение школьника только на виртуальных развлечениях - непродуктивно.


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URL: https://www.vb.kg/390834
Теги:
дети, образование, психология
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