В Белоруссии сегодня решится судьба Курманбека Бакиева

Сегодня в Белоруссии в какой-то степени судьбоносный день – выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кандидатом также зарегистрирована Светлана Тихановская - жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться сам. Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован по обвинению в незаконном выводе миллионов долларов за рубеж. Третий альтернативный кандидат, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.

В целом, избирательная кампания в стране сопровождалась многотысячными несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции, в том числе и самих кандидатов в президенты. Так только недавно 30 июля на митинге в поддержку Светланы Тихановской собралось около 63 тысячи граждан.

Что происходит сегодня пока неизвестно, так как ранее стало известно, что в день выборов в стране планируется отключение интернета, мобильной связи и стационарных телефонов.

И хоть итоги выборов будут известны только позже до этого высказывалось мнение, что впервые их результат может быть непредсказуемым. С учетом массовых протестных настроений в стране вполне могут произойти события по примеру украинского Майдана.

В этой связи, напомним, дальнейшие события могут коснуться и Кыргызстана. Точнее судьбы беглого президента Курманбека Бакиева, который вместе с семьей обосновался в Минске и который пользуется только поддержкой Лукашенко.

Как уже мы писали, в случае неблагоприятного исхода для "Батьки" у Курманбека Бакиева могут быть только три варианта: Первый – попросить защиты у Москвы. Но если вспомнить, что Лукашенко недавно обвинил Россию в финансовой поддержке оппозиции, то этот вариант не совсем надежный. Тем более, что для России Кыргызстан является надежным стратегическим партнером и ради одного человека РФ вряд ли будет рисковать подобным положением вещей.

Второй – уехать на запад тоже не совсем подходящий вариант. Особенно если вспомнить, насколько сам Лукашенко испортил отношения с западом. Кроме этого, правительство США стало содействовать возвращению "бакиевских" денег в Кыргызстан, что говорит о том, что штаты крайне заинтересованы в налаживании более тесных связей с нашей страной. Таким образом США вряд ли возьмут под защиту бывшего президента Кыргызстана, который к тому же уже не имеет для запада никакого политического веса.

Остается только третий вариант – вернуться в Кыргызстан и покаяться перед народом, предварительно перед этим, конечно, вернув все выведенные из страны финансовые средства. Впрочем, все это только предположения или скорее даже пожелания, не претендующие на истину.

В этой связи не исключается, что предполагая такой вариант событий Курманбек Бакиев заранее стал готовить почву для своего успешного возвращения домой. Возможно по этой причине в одной из политических партий засветилась его родная племянница, которая ведает вопросами финансирования организации.