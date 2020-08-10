ГКНБ задержал разыскиваемого за совершение ряда преступлений гражданина РУз

В Кыргызстане задержан разыскиваемый гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"8 августа ГКНБ КР, в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года, был задержан гражданин Республики Узбекистан А.Б. 1973 г.р. Он разыскивается за совершение ряда преступлений правоохранительными органами Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Генеральной прокуратурой республики рассматриваются вопросы избрания в отношении А.Б. меры пресечения и его

выдачи компетентным органам Республики Узбекистан.