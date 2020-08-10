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ГКНБ задержал разыскиваемого за совершение ряда преступлений гражданина РУз

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане задержан разыскиваемый гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"8 августа ГКНБ КР, в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года, был задержан гражданин Республики Узбекистан А.Б. 1973 г.р. Он разыскивается за совершение ряда преступлений правоохранительными органами Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Генеральной прокуратурой республики рассматриваются вопросы избрания в отношении А.Б. меры пресечения и его

выдачи компетентным органам Республики Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/390840
Теги:
ГКНБ, задержание, уголовная ответственность, Узбекистан, экстрадиция, Кыргызстан
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