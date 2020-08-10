Субботник на высоте 7 тысяч метров. На пике Ленина уберут мусор

На пике Ленина (высота 7 134 метров) пройдет двухнедельная акция по уборке мусора. Об этом сообщает министерство культуры, информации и туризма.

Мероприятие инициировано Департаментом туризма при финансовой поддержке Правительства Швейцарии, Евросоюза, Хельветас Кыргызстан, Фонда Ага Хана и ПРООН.

В общей сложности донорами было выделено $17 620. Данные средства будут направлены на питание, проживание и оплату услуг альпинистов-гидов, транспортировку собранного мусора из пика в мусорный полигон в с. Дароот-Коргон, а также мешки, перчатки и прочее необходимое снаряжение.

Согласно исследованию, проведенному в 2018-2019 гг. Кыргызским Республиканским альпинистским клубом совместно с Эдинбургским Университетом Нэпиер (UK), экологическое состояние ледника Ленина под одноименным пиком оценивается как катастрофическое (ссылка на данные материалы https://clck.ru/M9UKt).

"На сегодняшний день в результате альпинистского туризма на пике Ленина образовалось огромное количество бытового мусора, который накапливался с советских времен. В связи с этим, Департаментом туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР была поставлена задача организовать сезонную уборку мусора, обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния лагерей и организацию контроля за экологической ситуацией на пике Ленина", - отметил глава Ассоциации туроператоров пика Ленина Комиссаров Владимир Анатольевич.

Сложность организации уборки состоит в том, что бытовые отходы лежат на высокогорных участках в местах расположения лагерей альпинистов (3600 м – 6300 м). В связи с этим уборка мусора возможна только при участии и координации со стороны профессиональных альпинистов.

По итогам совместных совещаний и обсуждений с участием государственных органов, органов местного самоуправления Чон-Алайского района и Кашка-Сууйского Айыл Окмоту, Ассоциации туроператоров пика Ленина, а также международных организаций выработан ряд мер, направленных на предупреждение загрязнения территории пика Ленина альпинистами, туристами и внедрения механизма по контролю экологической ситуации на пике Ленина.

Инициатива будет способствовать более экологичному восстановлению туристического сектора от нынешнего кризиса и повышению привлекательности Кыргызстана для туристов в предстоящие сезоны.