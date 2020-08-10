Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

Субботник на высоте 7 тысяч метров. На пике Ленина уберут мусор

195  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пике Ленина (высота 7 134 метров) пройдет двухнедельная акция по уборке мусора. Об этом сообщает министерство культуры, информации и туризма.

Мероприятие инициировано Департаментом туризма при финансовой поддержке Правительства Швейцарии, Евросоюза, Хельветас Кыргызстан, Фонда Ага Хана и ПРООН.

В общей сложности донорами было выделено $17 620. Данные средства будут направлены на питание, проживание и оплату услуг альпинистов-гидов, транспортировку собранного мусора из пика в мусорный полигон в с. Дароот-Коргон, а также мешки, перчатки и прочее необходимое снаряжение.

Согласно исследованию, проведенному в 2018-2019 гг. Кыргызским Республиканским альпинистским клубом совместно с Эдинбургским Университетом Нэпиер (UK), экологическое состояние ледника Ленина под одноименным пиком оценивается как катастрофическое (ссылка на данные материалы https://clck.ru/M9UKt).

"На сегодняшний день в результате альпинистского туризма на пике Ленина образовалось огромное количество бытового мусора, который накапливался с советских времен. В связи с этим, Департаментом туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР была поставлена задача организовать сезонную уборку мусора, обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния лагерей и организацию контроля за экологической ситуацией на пике Ленина", - отметил глава Ассоциации туроператоров пика Ленина Комиссаров Владимир Анатольевич.

Сложность организации уборки состоит в том, что бытовые отходы лежат на высокогорных участках в местах расположения лагерей альпинистов (3600 м – 6300 м). В связи с этим уборка мусора возможна только при участии и координации со стороны профессиональных альпинистов.

По итогам совместных совещаний и обсуждений с участием государственных органов, органов местного самоуправления Чон-Алайского района и Кашка-Сууйского Айыл Окмоту, Ассоциации туроператоров пика Ленина, а также международных организаций выработан ряд мер, направленных на предупреждение загрязнения территории пика Ленина альпинистами, туристами и внедрения механизма по контролю экологической ситуации на пике Ленина.

Инициатива будет способствовать более экологичному восстановлению туристического сектора от нынешнего кризиса и повышению привлекательности Кыргызстана для туристов в предстоящие сезоны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390842
Теги:
альпинизм, туризм, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  