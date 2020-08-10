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За выходные в КР утонули 5 человек. Среди них четверо несовершеннолетних

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за выходные утонули 5 человек. Среди них двое 15-летних подростков и двое 7-летних мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Так, в пруду села Жел-Арык Кеминского района Чуйской области утонул подросток 2005 г.р. Для проведения поисковых работ были привлечены 4 спасателя, которые в 19:35 часов вытащили тело погибшего из воды и передали сотрудникам МВД.

На территории ГЭСа в селе Лебединовка Аламудунского района также утонул 15-летний подросток. Для проведения поисковых работ было привлечено 3 спасателя. В связи с наступлением темноты поиски были временно приостановлены в 00:15 часов. 10 августа для поисковых работ были привлечены 5 спасателей и в 7:00 часов они вытащили тело погибшего из воды и передали сотрудникам МВД.

7 августа в реке Чу села Тендик Нарынской области Кочкорского района утонул мальчик 2013 г.р. 9 августа для проведения поисковых работ были привлечены 11 спасателей. В связи с наступлением темноты поиски были временно приостановлены в 20:20 часов. Положительного результата нет. 10 августа поисковые работы будут продолжены.

8 августа поступила информация о том, что в водохранилище Орто-Токой, а/о Ала-Бука Джалал-Абадской области Ала-Букинскинского района утонул мужчина 1994 г.р. 9 августа для проведения поисковых работ с МЧС были привлечены 7 спасателей, 4 сотрудника с МВД и 20 человек местного населения. В ходе поисковых работ в 12:00 часов было найдено тело мужчины и передано родственникам.

9 августа в канале села Ачы а/о Мады Ошской области Кара-Суйский район утонул мальчик 2013 г.р. Для проведения поисковых работ были привлечены 4 спасателя и 10 человек местного населения. В связи с наступлением темноты поисковые работы были временно приостановлены в 21:20 часов. 10 августа поисковые работы будут продолжены.

Кроме того, сообщается, что сегодня, 10 августа будут продолжены поиски мужчины 1994 г.р. Он утонул в канале Ак-Буура села Озгур 3 августа. Но известно об этом стало лишь 5 августа.


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URL: https://www.vb.kg/390843
Теги:
МЧС, погибшие, Кыргызстан, ребенок утонул
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