Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

Бывшим гражданам Кыргызстана разрешили получить статус "соотечественника"

241  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешом Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.

Данный Закон разработан с целью предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, пересечения государственной границы, получения образования и лечения.

Принятый Закон предусматривает следующее:

- вводится понятие "статус соотечественника с иностранным гражданством", т.е, иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызской Республики, вправе получить статус соотечественника с иностранным гражданством, который действует бессрочно;

- статус соотечественника с иностранным гражданством также может быть присвоен следующим лицам:

- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;

- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками граждан Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;

- иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам;

- статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Кыргызской Республикой государств;

- вводится новая глава III в Закон Кыргызской Республики

"О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике", предусматривающая права соотечественников с иностранным гражданством, порядок присвоения данного статуса, основания для отказа в получении указанного статуса, вопросы прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством;

- порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством, образец соответствующего документа и порядок его выдачи будут определяться Правительством Кыргызской Республики;

- вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение визы для въезда в Кыргызскую Республику;

- вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение вида на жительство на период действия данного статуса, а также разрешение уполномоченного государственного органа в сфере миграции для работы на территории Кыргызской Республики;

- вносятся изменения, согласно которым для соотечественников с иностранным гражданством устанавливаются равные с гражданами Кыргызской Республики условия оплаты за обучение в образовательных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также равные условия оплаты за оказание платных медицинских услуг, предоставляемые организациями здравоохранения;

- в случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с иностранным гражданством, он обязан в течение десяти лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390844
Теги:
закон, соотечественники, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  