В Бишкеке молодую девушку похитили для замужества и увезли в Тюп

В Бишкеке 20-летнюю девушку похитили для замужества. Ее нашли в Тюпском районе, где она должна была стать женой 38-летнего трижды женатого мужчины. Об этом сообщают правозащитницы в соцсетях.

В выходные руководитель общественного фонда "Кылым Шамы" Азиза Абдирасулова заявила о преступлении - краже в Бишкеке молодой девушки в целях замужества. Она, как уже стало известно, помогла спасти ее. Подробности инцидента рассказала директора ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова, которая посетила семью пострадавшей.

По ее словам, девушку, которая работала на клубничном поле, заметила одна из работниц и пригласила ее работать в кафе. Та согласилась, так как на поле работать было тяжело в жару. Но сев в такси, вместо показа нового рабочего места, отправились в Тюпский район Иссык-Кульской области.

"Пока девушка ехала из Бишкека в Тюп она подумала, что ее украли для совершения убийства, насилия или же на органы. Всю дорогу похитители держали ее за руки, отобрали телефон. Только проехав большую часть пути девушке сказали, что ее везут замуж. На ее требования отпустить насильники не согласились. Всю ночь до утра девушка не спала - ждала помощи со стороны милиции и родных", - говорит Турдубекова.

Родные пострадавшей, узнав о случившемся, обратились к правозащитнице Азизе Абдирасуловой. Она, в свою очередь, связалась с полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области Балбаком Тулобаевым - он быстро организовал милицию.

Девушка, а ей чуть больше 20 лет, только дома у похитителей узнала, что ее хотят выдать замуж за 38-летнего мужчину, у которого уже было три жены, есть дети.

"Сутки она находилась в состоянии шока. Она уже хотела покончить жизнь самоубийством. Сейчас она в безопасном месте. На похитителей девушка и родственники написали заявление. Обвиняемые дают показание. Но родные похитителя не успокаиваются, оказывают давление на родственников, приходят домой, требуют написать встречное заявление. Они утверждают, что уйдут от наказания и всем закроют рты через деньги", - сообщает Назгуль Турдубекова.

ОФ предоставил пострадавшей психолога.