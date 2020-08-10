В Санкт-Петербурге задержали кыргызстанца за избиение беременной жены

В Санкт-Петербурге пришлось сделать срочную операцию 29-летней гражданке Кыргызстана, находившейся уже на почти восьмом месяце беременности. В больницу она попала, по информации правоохранительных органов, будучи жестоко избитой собственным мужем.

В городскую Боткинскую больницу пострадавшую доставили из женской консультации, куда ее первоначально привезли, с множественными побоями разной степени давности, в бессознательном состоянии. Мигрантке пришлось сделать операцию, чтобы спасти ребенка.

Ребенок после произведенного кесарева сечения извлечен в удовлетворительном состоянии. Однако мать после родов находится в тяжелом состоянии.

Прямо в больнице сотрудниками полиции по подозрению в избиении был задержан муж роженицы, 35-летний гражданин Кыргызстана, проживающий в Шушарах (поселок, внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга).

После опроса его отпустили под обязательство о явке. Сотрудниками правоохранительных органов начато выяснение обстоятельств случившегося.