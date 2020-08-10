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Как накануне выглядели улицы Бейрута после субботних беспорядков

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- Виктория Гунгер
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Вся одежда пропахла дымом от пожаров, который до сих пор не рассеялся из воздуха Бейрута после субботних протестов, пишут очевидцы событий.

Вот так выглядели улицы ливанской столицы, на которых произошли самые жесткие столкновения демонстрантов и армии. Пока ещё можно определить, какие обломки от взрыва, а какие - от беспорядков. Утром коммунальные службы уже приступили к уборке.

Напомним, тысячи человек собрались в субботу, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Собравшиеся также осудили политические элиты, на которые они возложили ответственность за произошедшее. По данным информационного агентства Reuters, акция собрала около 5000 участников.

Как отмечает корреспондент DW, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся снести заграждения, установленные у здания парламента Ливана. Некоторые протестующие бросали камни, раздавались такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

Ливанский Красный Крест сообщил, что в ходе столкновений с полицией пострадали 130 человек, 28 из которых госпитализированы.

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.


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URL: https://www.vb.kg/390857
Теги:
взрыв, массовые беспорядки, митинг, Кыргызстан, политика
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