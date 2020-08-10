Жээнбеков Боронову: Несмотря на улучшающуюся ситуацию расслабляться нельзя

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 августа, провел онлайн-совещание с Премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, меры по ее дальнейшей стабилизации.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что за последние дни наблюдается снижение количества новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции.

Подчеркнул, что перед всеми руководителями местных властей была поставлена задача и реализуются меры по снижению случаев заражения.

Вместе с этим проводится активная работа по подготовке к возможной второй волне вспышки коронавирусной инфекции на территории страны, обеспечению больниц на местах необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием.

Одним из уроков пандемии Кубатбек Боронов назвал возникший дефицит медицинских кадров. В этой связи Правительством проводится соответствующий анализ, поиск путей по привлечение дополнительных медицинских специалистов во избежание повторения подобной ситуации в последующем.

Также он сообщил, что продолжается активная работа по подготовке отраслей к осенне-зимнему периоду.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что несмотря на улучшающуюся тенденцию в эпидемиологической ситуации, расслабляться нельзя. Подчеркнул, что санитарные требования, как и прежде должны выполняться в полной мере. Обеспечение запасов лекарственных препаратов должно производиться заранее.

"Обеспечение лекарствами должно находиться на постоянном контроле Правительства, ситуация может развиваться непредсказуемо. Дефицит лекарств наблюдаемый в прошлые месяцы, должен быть уроком для нас", - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость проведения анализа удорожания основных продуктов питания и постоянного контроля над ценами. Обратил особое внимание на недопущение искусственного завышения цен на продукты питания.

Кроме того, еще раз отметил необходимость своевременного обеспечения медиков зарплатами и полагающимися компенсациями, а также подготовки больниц, школ и других социальных объектов к осенне-зимнему периоду.

Вместе с этим обратил особое внимание на необходимость продолжения поддержки фермеров для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков призвал не забывать о цифровой трансформации страны, особенно таможенной и налоговой сфер.