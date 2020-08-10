В Кыргызстане запускают онлайн-консультации для мигрантов

Общественное объединение "Ресурсный центр для пожилых" совместно с международными организациями запускает бесплатные онлайн консультации для кыргызстанцев, работающих за рубежом. Услуги будут предоставляться через социальные сети, во время которых опытные юристы и психологи будут предоставлять консультации, а также перенаправлять обратившихся в соответствующие организации для получения помощи. Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Консультации будут осуществляться через социальные сети Facebook ("Саламмигрант") и Instagram (@salammigrantkg) на постоянной основе. Любой желающий может получить консультации на кыргызском и русском языках.

Юридические консультации будут включать вопросы нового миграционного регулирования в странах назначения, нормативные акты и меры, связанные с COVID-19, и другие правовые вопросы. Также будет разработан специальный чат-бот на платформе Telegram, где мигранты могут оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, мигранты, испытывающие психологические проблемы,в связи с COVID-19, смогут получить консультации и советы от психолога.

Проект USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии" нацелен на борьбу с торговлей людьми, защиту жертв торговли людьми и продвижение безопасной миграции и реализуется Winrock International во всех пяти странах Центральной Азии.