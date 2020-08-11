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В правительстве Германии прокомментировали выборы в Белоруссии

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Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо. Об этом заявил на брифинге в Берлине в понедельник, 10 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"У нас есть большие сомнения по поводу соблюдения демократических стандартов при проведении этих выборов", - приводит слова Зайберта немецкий журнал Merkur. Он отметил, что теперь этот вопрос будет обсуждаться с европейскими партнерами.

Советник посольства Белоруссии в Таллине Юрий Булавко заявил в понедельник, что проживающие в Эстонии белорусы в ходе голосования на президентских выборах больше голосовали за кандидата Светлану Тихановскую, чем за действующего лидера Александра Лукашенко.

По его словам, в общей сложности в голосовании в Эстонии, в том числе и досрочно, приняли участие 652 человека. "За Светлану Тихановскую было отдано 345 голосов, за действующего президента Александра Лукашенко - 271 голос (41,5% от общего числа участвовавших в выборах избирателей)", - приводит эстонская телерадиокомпания ERR слова Булавко.

Накануне депутат сейма Польши Роберт Тышкевич заявил, что Варшава не верит победе Лукашенко на выборах.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, а Тихановская - 9,9%.

Штаб Тихановской отказался признавать официальные данные Центризбиркома страны, отмечая, что данные штаба с участков во всех районах республики показывают у нее результат в 70–80%. Сама Тихановская считает, что победила на выборах.

В то же время наблюдатели мониторинговой миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборах в Белоруссии зафиксировали только отдельные жалобы наблюдателей, отметив, что нарушения не были системными и не повлияли на итоги голосования.

В воскресенье вечером в Минске и других городах Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста. По данным МВД страны на понедельник, было задержано около 3 тыс. человек. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/390879
Теги:
Беларусь, выборы, Германия
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