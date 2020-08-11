"Флагман" выявил в КР 1264 зараженных ВИЧ

В течение пяти лет ЮСАИД помог провести в Кыргызстане более 57 тысяч тестов на ВИЧ, выявив более 1200 ранее не диагностированных случаев ВИЧ–инфекции.

Как заверили "ВБ" сотрудники ЮСАИД, проект продолжал действовать в Кыргызстане и после введения чрезвычайного положения в конце марта. В последующие несколько месяцев были выявлены 64 кыргызстанца с ВИЧ.

А всего в КР благодаря проекту более 2 тысяч человек, живущих с ВИЧ, начали или возобновили жизненно важное лечение. Проект "Флагман", финансируемый USAID, охватил Бишкек и Ош, Ошскую и Чуйскую области. Эти регионы имеют самый высокий уровень случаев ВИЧ–инфекции в КР.

- Тестирование на ВИЧ - ключевое мероприятие в борьбе с эпидемией. Чем больше случаев мы находим и больше людей подключаем к лечению, тем лучше. Многие люди с помощью самотеста смогли протестировать себя на ВИЧ безопасно, анонимно и бесплатно, - говорит координатор проекта в КР Оксана Катькалова.

Увы, но, по данным ВОЗ, в Кыргызстане наблюдается один из самых высоких темпов роста ВИЧ в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 10 тысяч случаев, в то время как оценочное число людей, живущих с ВИЧ гораздо выше.