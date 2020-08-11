Элдияр Данияров: Родина в моем сердце

Наш соотечественник Элдияр Данияров живет и работает в городе Монктоне в Канаде, танцует на сцене и сам ставит балетные спектакли. Недавно состоялась премьера новой постановки, которая была показана зрителям прямо на берегу Атлантического океана. С Элдияром мы пообщались в социальных сетях. Он рассказал о своей жизни за границей, работе и любви к Кыргызстану.

В 19 лет - главные партии

Элдияр - выпускник Бишкекского хореографического училища. В семье никто с балетом связан не был, а талант в мальчишке увидела его тетя Чинара Абдыкасымова. Она работала главным бухгалтером в кафе "Байтик", которое находилось во дворе училища, и видела, как занимаются будущие артисты балета. Ее племянник, по мнению тети, ничем не уступал им в пластичности, музыкальности. Она и уговорила сестру отдать сына в хореографическое училище и тем самым сыграла главную роль в судьбе племянника. После окончания БХУ Элдияр пошел танцевать в государственный ансамбль "Ак Марал" под руководством Мелиса Асылбашева.

- Меня не приняли в балетную труппу нашего театра поначалу, истинные причины мне до сих пор не известны. Но я не жалею, что пошел в "Ак Марал", очень многому там научился. Много балетных постановок, где важны характер на сцене, эмоции, этому можно научиться именно в исполнении народных танцев, - рассказывает Элдияр.

Через полгода Даниярова позвал директор Государственного академического театра в Алматы Булат Аюханов поработать в его балетной труппе. Элдияр уверен, что его рекомендовала первый педагог Анара Омурзакова, которая была знакома со знаменитым балетмейстером. Через пару месяцев он уже танцевал ведущие партии.

Некоторое время спустя он вернулся в Бишкек уже в качестве приглашенного ведущего солиста балета в 19 лет.

- Так я поработал в Бишкеке и потанцевал на нашей сцене. Но по настоянию Аюханова поступил в Казахскую национальную академию имени Жургенова и учился по специальности "педагог хореографии". Помню, из всех поступающих в академию я набрал самый высокий балл по истории Казахстана. Я действительно усиленно готовился, хотел поступить на бюджет, и мне это удалось, - продолжает мой собеседник.

Параллельно работал в театре, танцевал ведущие партии. Для Элдияра даже специально ставили балеты, он говорит, что это один из первых театров, где у него была возможность становления как артиста классического танца.

И хотя он приверженец больше классической хореографии, но ему очень нравится и современная, включающая в себя и контемпорари, и модерн, и неоклассику, и свободные танцы. У современной хореографии очень широкий спектр, и это привлекает. В движениях современных танцев нет ограничений, самовыражение свободнее. В Алматы есть балетная труппа "Самрук" с направлением современной хореографии. Даниярова взяли туда на работу, и он станцевал там много партий. Много было проектов с европейскими и американскими компаниями. И это дало возможность танцевать интересные и необычные постановки зарубежных хореографов.

- Я хотел попробовать себя в других театрах, начал отправлять свои видео и резюме в разные театры мира. Пришло три приглашения - в Америку, Швейцарию и Канаду, там готовы были меня принять в труппы. Раньше довелось гастролировать в Америке и Канаде, работать в их театрах. И в Канаде мне очень понравилось, что–то было в этой стране близкое моему сердцу, и я выбрал ее. И ни разу об этом не пожалел!

Танцевал в разных постановках, наверное, получил тут все, чего мне не хватало в творчестве, - рассказывает Данияров. - В 2017 году решил, что достаточно выступал на сцене, надо переходить на новый уровень. Мне предложили стать ассистентом директора Атлантического театра. В обязанности входила подготовка балетов, репетиции, обучение новых артистов. Параллельно уже шесть лет я преподаю ребятам от 10 до 16 лет в балетной школе "Атлантик балет" и там тоже ставлю постановки. Уже поставил "Белоснежку", в процессе "Золушка", но пока из–за пандемии коронавируса подготовка спектакля приостановлена. Мои ученики - достойные артисты, их часто приглашают другие балетные школы в Оттаве, Торонто, Монреале. Считаю, что в этом есть заслуга и моих педагогов, которые в свое время обучили меня, как правильно работать с детьми, а теперь я передаю им свои знания.

Почти как Иссык–Куль

Данияров рассказывает, что в Канаде ему в первую очередь нравится природа, здесь очень много красивых озер, парков, недалеко от дома океан. В свободное время он едет к нему смотреть на волны и наслаждаться красотой.

- Я живу в городе Монктоне. Это город в графстве Вестморленд, расположен на реке Птикодьяк в провинции Нью–Брансуик. Это провинция на востоке Канады, одна из так называемых Приморских провинций, и мой город в ней один из самых крупных. Я очень полюбил океан, и как только выдается свободный денек, еду к нему. Так как я родился на Иссык–Куле, то меня всегда тянет к воде. А еще мне нравится, что в городе очень много парков, и каждый из них по–своему красив и интересен, - откровенничает далекий соотечественник.

Он рассказывает, что в Канаде очень добрые и отзывчивые люди, всегда приветливые, улыбаются.

- Но я не могу Канаду сравнить с Кыргызстаном. Мое отношение к Кыргызстану совсем другое. Это ведь родина, моя страна - больше, чем просто любовь. За нашу страну сердце болит, когда что–то случается, и радуется ее успехам. Кыргызстан занимает 99,9 процента в моем сердце, - говорит Элдияр. - Многие наверняка скажут: "Ты не патриот! Уехал из страны, живешь в Канаде, у тебя хорошая зарплата, есть все условия. Уехал и ничего не сделал для культуры нашей страны". Я с ними согласен, и это действительно так. Но я хотел творчески развиваться. К сожалению, в Кыргызстане правительство не обращает должного внимания на развитие культуры. У артистов нет возможности для творческого совершенствования своего мастерства. Я видел много талантливых танцовщиков, которые пожертвовали своей карьерой и остались в Кыргызстане, видел, чем они закончили - жили в общежитии, протанцевав много лет на сцене и подарив столько радости зрителям, и за это получали мизерные зарплаты. Я не хотел такой судьбы.

Вернулся на сцену

Элдияр Данияров признается, что старается как можно чаще приезжать в Кыргызстан, но не всегда получается: много работы, тяжело вырваться. Планировал все это лето провести на родине, но пандемия внесла свои коррективы в планы - границы закрыты, перелеты отменены. Надеется, что в следующем году удастся приехать домой, побывать на Иссык–Куле. Ведь в Кыргызстане остались самые родные - мама и младшая сестренка.

- В Канаде мне, пожалуй, всего хватает. Но бывает, что не хватает общения на кыргызском, я люблю говорить на родном языке. В моем городе нет представителей нашей диаспоры. Но я говорю на кыргызском с сестрой и ее мужем, они тоже живут в Канаде. А скучаю по близким друзьям, по нашему менталитету тоже тоскую, даже по тоям, как ни странно. Обожаю, когда много родни и друзей собирается вместе: делятся новостями, танцуют и поют, веселятся. Тут такого не увидеть, - рассказывает Элдияр. - Я очень люблю наши блюда, обожаю бешбармак и шорпо, особенно мамины. Сестра часто готовит что–то национальное и зовет в гости. А дома у меня много сувениров из Кыргызстана, напоминающих о родине.

Когда Данияров несколько месяцев провел в самоизоляции, он много думал о жизни, творчестве и решил: надо вернуться на сцену! В своей новой постановке он исполнил ведущую партию. В этот раз все было необычно, даже сцена. Ее установили прямо на берегу океана, спектакли с успехом шли по выходным. Зрителей рассаживали так, чтобы была соблюдена социальная дистанция.

- Счастлив, что дал себе возможность вернуться на сцену в качестве артиста балета и танцевал по–другому, по–особому, более осознанно, с большим наслаждением от всего происходящего. Принято считать, что сцена только для молодых. Мне 34 года, есть пара лет в запасе еще потанцевать, - заключил Элдияр.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"