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Тихановскую поддержали 93 процента избирателей в Берлине

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- Виктория Гунгер
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Как следует из полученного DW протокола участковой комиссии, в германской столице за Лукашенко проголосовали около 5 процентов избирателей, за его основную соперницу Светлану Тихановскую - 93 процента, пишет немецкое издание.

В поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на участке №84 в Берлине проголосовали примерно 93,1 процента избирателей. Это следует из полученного медиакомпанией DW в понедельник, 10 августа, протокола участковой комиссии на выборах главы белорусского государства. Голоса за Тихановскую отдали 1036 человек.

В то же время действующего президента Александра Лукашенко поддержали около 5,1 процента (57 голосов) участников голосования в столице Германии.

Остальные кандидаты заручились менее чем 20 голосами. Так, в поддержку бывшего депутата Анны Канопацкой были поданы 11 бюллетеней (около 0,9 процента). Сопредседатель партии "Говори правду" Андрей Дмитриев получил 8 голосов (около 0,7 процента).

Всего в голосовании на участке №84 в Берлине приняли участие 1133 гражданина Беларуси. Общее число приписанных к этому участку избирателей составляло 1268 человек.

Из них 197 проголосовали досрочно, 14 - по месту нахождения, еще 922 - в здании избирательного участка. Сколько протоколов были признаны недействительными, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/390884
Теги:
выборы, Германия, Европа, президент, Кыргызстан, Александр Лукашенко
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