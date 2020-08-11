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Вторая протестная ночь в Беларуси. Градус накала растет

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- Виктория Гунгер
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В Беларуси прошла вторая протестная ночь. Сегодня было даже масштабнее, чем вчера, пишут белорусские СМИ.

Как отмечается, народ строил баррикады, которые раз за разом сносили силовики.

Для этого силовики раз использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ в них летели коктейли Молотова и камни. После разгона люди снова возвращаются в центр.

- МВД страны рассказало про первого погибшего - в официальную версию его смерти (от взрыва неизвестного устройства в руке) особо не верят. При этом очагов сопротивления было больше - протестующие заняли разные части города и постоянно перемещались. В какой-то момент появился фейк про российский спецназ в Белоруссии, который очень скоро опровергли, - говорится в сообщении.

На сегодня, как уточняется, оппозиционеры запланировали забастовку.


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URL: https://www.vb.kg/390885
Теги:
Беларусь, беспорядки, выборы, массовые беспорядки, митинг, президент
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