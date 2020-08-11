Вышел из дома и не вернулся. Бишкекчане просят найти пропавшего мужчину

Бишкекчане просят помощи в поисках 65-летнего Темирчиева Канатбека Темирчиевича.

31 июля 2020 года около 17:00 он вышел из дома на улице Степной в Военно-Антоновке (Сокулукский район) и не вернулся.

Приметы: рост – 163 см, среднее телосложение. Был одет в темно-серую футболку с черным воротом и темно-серые спортивные штаны, без головного убора.

Передвигался на черном скоростном велосипеде.

"Канатбек Темирчиев никогда не уезжал из дома, не предупредив кого-нибудь, - говорят родственники. – Сейчас же никто из близких не знает, где он, его телефон отключен".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 0(709)134216 (Айсулуу, дочь).