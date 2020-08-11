Джекшенкулов: Отец вроде от меня не отказывался!

Как сообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, заведующим отделом международного сотрудничества и протокола центрального аппарата мэрии назначен Джекшенкулов Беккул Аликбекович. Ранее он работал в частном секторе и в международных организациях.

Интересно, что отец Беккула Джекшенкулова, Аликбек Джекшенкулов, сейчас работает послом Кыргызстана в России, а в 2005-2007 годах, до перехода в оппозицию бакиевскому режиму, был министром иностранных дел Кыргызстана.

В числе первых Беккула поздравила редакция VB.KG:

Какими языками владеете, уважаемый Беккул?

- Владею, кроме кыргызского и русского, английским, немецким и турецким.

Какой вуз закончили? Сколько вам лет?

- Закончил юридический факультет КНУ имени Жусупа Баласагына. Работал и в Кыргызстане, и за рубежом: Турция, Австрия, Чехия. Мне 41 год.

Ваши дети продолжат династию международников?

- У меня четверо детей. Им самим решать, кем быть. Насчет возможной международной стези – почему бы нет? Сейчас рано об этом думать.

В Википедии указан только один сын Аликбека Джекшенкулова – Бекназар: "с 2000 г. учится в КНР, окончил факультет Международного права в Сиаменском университете, успешно защитил диплом в Дипломатической академии при МИД КНР, с 2009 г. - докторант Пекинского университета иностранных языков". Вы по каким-то причинам поменяли имя?

- Ничего подобного. Бекназар – мой младший брат. Почему я не указан в Википедии? Не знаю. Отец от меня вроде бы не отказывался. Уже поздравил с новым назначением!