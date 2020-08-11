Обвиняемые в похищении бишкекчанки для замужества арестованы до 8 октября

Суд избрал меру пресечения в отношении причастных к похищению 21-летний девушки из Бишкека для замужества. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Так, 10 августа постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек обвиняемому Ш.Р.Ж. применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 октября. Содержаться он будет в учреждении №21 ГСИН при правительстве КР.

Также обвиняемому И.С.Ж. и обвиняемой Ш.Н.Ж. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 октября 2020 года.

Напомним, 7 августа в Бишкеке молодую девушку похитили для замужества. Ее нашли на следующий день в Тюпском районе, где она должна была стать женой 38-летнего трижды женатого мужчины. Потерпевшая и ее родители написали заявление в милицию. Родственники похитителей оказывают на них давление, требуя отказаться от претензий.