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В Бишкеке под видом швейного цеха работала майнинг-ферма

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке под видом швейного цеха работала майнинг-ферма. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

Подозрения в отношении швейного цеха по улице Баялинова появились, когда сотрудников "Северэлектро" перестали пускать на территорию предприятия. С начала июня контролеры не могли проверить работу своего оборудования. В связи с этим ОАО "Северэлектро" обратилось в ГСБЭП.

" 7 августа 2020 года сотрудниками ГСБЭП совместно с сотрудниками ОАО Северэлектро на основании постановления, о разрешении производства обыска, был произведен осмотр по месту нахождения якобы швейного цеха, где были обнаружены 187 функционирующих майнинг-систем (майнеры – это специальное компьютерное оборудование по добыче цифровых денег, а именно созданию крипто валют/биткойнов, при совершении которых, используются вычислительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи "специальное компьютерное оборудование – блокчейн"), подключенных к сетям электрической энергии и интернет", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статье 211 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время продолжается досудебное производство, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.


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URL: https://www.vb.kg/390904
Теги:
ГСБЭП, Кыргызстан
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