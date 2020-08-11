Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент России Владимир Путин. "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал глава государства, открывая во вторник, 11 августа, совещание с членами правительства. Об этом сообщает российское издание rbc.ru.

Президент отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов. Об этом Путин, по его словам, узнал от одной из своих дочерей, которой прививкой новой вакциной уже сделали.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

"По результатам [клинических исследований] вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сообщил министр.

По словам Мурашко, решение о регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), было принято его ведомством после экспертизы результатов клинических исследований.

"Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. <...> Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек", - пояснил Мурашко.