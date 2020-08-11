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Узарбек Жылкыбаев пойдет на выборы от партии Бабанова

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- Бакыт Басарбек
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Бывший уполномоченный представитель правительства в Ошской области Кенеша Узарбек Жылкыбаев во время встречи с молодежью подтвердил, что пойдет на парламентские выборы по списку партии "Республика".

Секретариат партии "Республика" также добавил, что информация верна.

"Присоединение молодых, сильных, опытных политиков, таких как Узарбек Жылкыбаев, - это новая сила, новые идеи, а также даст новый импульс для развития нашей страны и нашей партии. Ранее лидер данной партии Мирлан Жеенчороев заявил, что в "Республике" произошли обновления, несколько членов политического совета и некоторые депутаты Жогорку Кенеша были исключены из партии. Кроме того, он добавил, что ведутся переговоры с деятельными политиками и политическими организациями, идет активная подготовка к выборам", - сообщили в партии.

Напомним, из состава политсовета партии "Республика" выведены депутаты Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев. Также стало известно, что из членства в партии выведены – Табылды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариель Жоробеков. По некоторым данным, на предстоящие выборы они пойдут в составе партии "Мекеним Кыргызстан"


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URL: https://www.vb.kg/390908
Теги:
выборы, Мирлан Жеенчороев, Узарбек Жылкыбаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Республика
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Комментарии
Странно
11.08.2020, 16:58

Странно они же заявляли что не будут участвовать в выборах?

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