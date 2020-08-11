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В Бишкеке патрульная машина влетела в легковое авто. Пострадали инспекторы

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- Оксана Гут
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В Бишкеке произошло ДТП с участием патрульной машины. Видео с места происшествия распространяется в популярных мессенджерах.

Инцидент произошел, по предварительным данным, на пересечении улиц Матросова и Карасаева. Как видно на съемке, машина ПСМ влетает на перекрестке в другое легковое авто. Последнее от удара выбрасывает на обочину, а "патрулька" еще врезается в ворота частного дома.

После столкновения инспектор, сидящий за рулем, буквально выкатывается из салона. Пролежав несколько секунд, он встает и обходит свою машину, не спеша на помощь к людям в другом авто.

В пресс-службе УПСМ информацию VB.KG подтвердили. По данным ведомства, ДТП произошло 11 августа примерно в 14:50 часов. Машина патрульной службы "Рено Логан" столкнулась с ВАЗ 21 на перекрестке улиц Матрасова и Карасаева.

"В результате пострадали двое сотрудников патрульной службы милиции, которые на машине скорой помощи были доставлены в больницу", - заявляют в УПСМ.

Обе машины водворены на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Выясняется причина аварии.


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URL: https://www.vb.kg/390911
Теги:
ДТП, социальные сети, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пострадавшие
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Комментарии
Молодчик
11.08.2020, 17:44

Чья главная дорога была?

Гаишник гнал на всех парах и даже не притормозил на перекрестке.

На что он надеялся не знаю.

Наверное он думал что он бог и у него есть сверхъестественные силы.

Жизнь доказала обратное.

Всем гаишникам советую прийти в себя и опуститься на землю.

Вы не боги. Вы простые смертные. Ваши удостоверения не делают вас выше всех людей.

Наоборот это налагает на вас больше обязанностей.

Вместо того чтобы предотвращать дтп, вы сами создаете все условия для них.

Элементарно притормозить на перекрестке и то взападло вам.

Еще раз призываю спуститесь с облаков. А то падать больно будет.

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