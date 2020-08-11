В Бишкеке патрульная машина влетела в легковое авто. Пострадали инспекторы

Чья главная дорога была?
Гаишник гнал на всех парах и даже не притормозил на перекрестке.
На что он надеялся не знаю.
Наверное он думал что он бог и у него есть сверхъестественные силы.
Жизнь доказала обратное.
Всем гаишникам советую прийти в себя и опуститься на землю.
Вы не боги. Вы простые смертные. Ваши удостоверения не делают вас выше всех людей.
Наоборот это налагает на вас больше обязанностей.
Вместо того чтобы предотвращать дтп, вы сами создаете все условия для них.
Элементарно притормозить на перекрестке и то взападло вам.
Еще раз призываю спуститесь с облаков. А то падать больно будет.