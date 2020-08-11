В Бишкеке патрульная машина влетела в легковое авто. Пострадали инспекторы

В Бишкеке произошло ДТП с участием патрульной машины. Видео с места происшествия распространяется в популярных мессенджерах.

Инцидент произошел, по предварительным данным, на пересечении улиц Матросова и Карасаева. Как видно на съемке, машина ПСМ влетает на перекрестке в другое легковое авто. Последнее от удара выбрасывает на обочину, а "патрулька" еще врезается в ворота частного дома.

После столкновения инспектор, сидящий за рулем, буквально выкатывается из салона. Пролежав несколько секунд, он встает и обходит свою машину, не спеша на помощь к людям в другом авто.

В пресс-службе УПСМ информацию VB.KG подтвердили. По данным ведомства, ДТП произошло 11 августа примерно в 14:50 часов. Машина патрульной службы "Рено Логан" столкнулась с ВАЗ 21 на перекрестке улиц Матрасова и Карасаева.

"В результате пострадали двое сотрудников патрульной службы милиции, которые на машине скорой помощи были доставлены в больницу", - заявляют в УПСМ.

Обе машины водворены на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Выясняется причина аварии.