В Ошской области у 8 человек подозревают сибирскую язву

В Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализированы 8 человек с подозрением на кожную форму сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций.

У одного пациента лабораторно подтвердился диагноз "сибирская язва. Все они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением врачей. По состоянию на 11августа состояние больных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

У всех больных взяты пробы для лабораторного исследования – кровь и пунктат из язвы. Пробы доставлены в Противочумное отделение (ПЧО) Ошской области, также совместно с ветеринарной службой взяты пробы почв с места забоя крупного рогатого скота (КРС).