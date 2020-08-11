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В Ошской области у 8 человек подозревают сибирскую язву

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- Екатерина Улитина
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В Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализированы 8 человек с подозрением на кожную форму сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций.

У одного пациента лабораторно подтвердился диагноз "сибирская язва. Все они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением врачей. По состоянию на 11августа состояние больных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

У всех больных взяты пробы для лабораторного исследования – кровь и пунктат из язвы. Пробы доставлены в Противочумное отделение (ПЧО) Ошской области, также совместно с ветеринарной службой взяты пробы почв с места забоя крупного рогатого скота (КРС).


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URL: https://www.vb.kg/390915
Теги:
Минздрав, Ошская область, сибирская язва, Кыргызстан
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