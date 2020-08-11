МИД КР потребовал от Минска объяснений из-за фото Лукашенко и Усенова

11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вызван представитель Посольства Республики Беларусь в Бишкеке.

В ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного в Кыргызстане на тюремный срок.

"Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД КР вручил соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в республику вышеуказанного лица и других причастных лиц, находящихся в Республике Беларусь.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", где встретился с директором Даниилом Урицким, в котором опознали бежавшего из страны после апрельской революции экс-премьер-министра Данияра Усентова. В Минске также находится беглый президент Курманбек Бакиев и члены его семьи. Все они получили белорусское гражданство. Тем временем в Кыргызстане бывшие руководители страны осуждены на длительное заключение и объявлены в межгосударственный розыск.