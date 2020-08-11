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Омурбек Суваналиев намерен участвовать в выборах от партии Мадумарова

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Заместитель секретаря Совета безопасности, экс-министр внутренних дел Омурбек Суваналиев намерен участвовать в парламентских выборах в рядах партии "Бутун Кыргызстан". Об этом "Азаттыку" сообщил он сам.

"Мы официально объявим об этом на собрании. Даст бог, пойду на выборы с "Бутун Кыргызстан", Адаханом Мадумаровым", - отметил Суваналиев.

Омурбек Суваналиев не уточнил, когда он намерен покинуть должность в Совбезе.

Экс-полпред правительства в Ошской области, бывший член политсовета СДПК Узарбек Жылкыбаев будет участвовать в парламентских выборах по списку партии "Республика". Ранее соответствующее сообщение распространил секретариат партии. Жылкыбаев покинул должность 8 августа.

По закону политические партии должны провести съезды до 20 августа и до 25 августа предоставить в ЦИК списки кандидатов. Большинство партий назначили съезды на следующую неделю.

Ранее документы для участия в выборах подали 44 партии. Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/390917
Теги:
Адахан Мадумаров, Омурбек Суваналиев, выборы, Кыргызстан
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