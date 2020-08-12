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Патрульная служба напомнила водителям большегрузных авто о соблюдении ПДД

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- Оксана Гут
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Сотрудники отдела технического надзора Патрульной службы милиции провели разъяснительную работу с водителями большегрузных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Отмечается, что УПСМ отреагировала на обращения граждан, поступивших через Интернет. В частности, поступило требование о принятии мер в отношении водителей большегрузных автомобилей, которые представляют угрозу для других участников дорожного движения, перевозя по городу кирпичи.

"Сотрудники отдела технического надзора Патрульной милиции провели поисковые мероприятия, в ходе которых составили протоколы согласно кодексу о нарушениях Кыргызской Республики. Кроме того, провели разъяснительную работу с водителями большегрузных автомобилей о соблюдении ПДД", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/390920
Теги:
Интернет, ПДД, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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