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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь

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- Виктория Гунгер
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Накануне она отнесла жалобу на результаты выборов в ЦИК, после чего пропала. Тихановская записала видео и заявила, что стояла перед сложным выбором. Накануне она говорила, что не собирается покидать Беларусь, сообщает корреспондент ВВС.

О том, что Тихановская находится в Литве, утром во вторник написал в "Твиттере" министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - сообщил он. Белорусский госпогранкомитет подтвердил выезд Тихановской из страны.

Позже в YouTube появилось обращение самой Тихановской.

"Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все, - сказала она. - Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни [избирательный] штаб, ни [муж] Сергей [Тихановский] никоим образом на него не могли повлиять".

"Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому... Люди, берегите себя, пожалуйста! Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - говорит Тихановская дрожащим голосом, не объясняя, какой именно выбор ей нужно было сделать.

Свое обращение она заканчивает словами о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни". Позже появилось еще одно видео, в котором Тихановская зачитывает по бумаге текст с призывом не выходить на акции протеста. Где было снято это видео, неясно, в официальных аккаунтах кандидата оно не опубликовано.


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URL: https://www.vb.kg/390923
Теги:
Беларусь, беспорядки, выборы, массовые беспорядки, революция
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