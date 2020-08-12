Кыргызстан импортирует 500 млн кВт.ч электроэнергии из Казахстана

Национальный энергохолдинг намерен предстоящей зимой импортировать из Казахстана 500 млн кВт.ч. электроэнергии. Об этом сообщил председатель правления холдинга Айтмамат Назаров в ходе селекторного совещания.

Глдавы энергокомпаний обсудили комплекс мер для обеспечения стабильной работы всей энергосистемы в условиях, связанных с маловодием в реке Нарын.

- По прогнозным данным к октябрю текущего года объем воды на Токтогульском водохранилище составит порядка 14,9 млрд кубометров. Наряду с этим также планируется осуществить импорт электроэнергии из Казахстана в объеме 500 млн кВт.ч. Этого должного быть достаточного для успешного прохождения осенне-зимнего периода, - сказал Айтмамат

Назаров и подчеркнул необходимость задействовать все резервы для того, чтобы население было обеспечено бесперебойной электроэнергией. Кроме того, он потребовал сократить число аварийных отключений.

- Каждый такой случай должен тщательно рассматриваться. Одним из критериев оценки вашей деятельности является стабильная подача электроэнергии потребителям. Каждый руководитель районных электрических сетей будет нести персональную ответственность за частые аварийные отключения, особенно в осенне-зимний период, - сказал Айтмамат Назаров

Он также выразил необходимость провести обход всех медицинских учреждений, временных стационаров и осуществить проверку наличия резервного питания, исправности генераторов.

По итогам совещания дочерним компаниям Национального энергохолдинга были поставлены задачи по своевременному и качественному достижению показателей, от которых зависит стабильная работа всей энергосистемы.