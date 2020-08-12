"Полное раздолье наступит для наших "силовиков". Эксперт о поправках в УПК

Уходя, этот созыв парламента принял поправки в УПК. Прогнувшись под лобби силовиков, нардепы лишили людей возможности искать справедливости вне нашей алчной судебно-прокурорской системы, написал в соцсетях член Гражданского союза "За реформы и результат" Тимур Шайхутдинов.

Он напомнил, что исключена норма о рассмотрении уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международных организаций.

- А еще этим же пакетом одобрены поправки, которые позволят прослушивать в ходе следствия свидетелей, не регистрировать в ЕРПП заявления о фальсификациях и других грубых нарушениях закона следователем, прокурором или судьей "без полного предоставления доказательств". В общем радость и полное раздолье наступит для нашей фемиды и "силовиков", если президент подпишет закон. Он уже лежит на его столе и ждет своего часа. Призываю главу государства вернуть поправки "с возражениями" обратно откуда они вышли, - подчеркнул Тимур Шайхутдинов.